Преимущества каталога - Игрушки

Интернет-магазин 55опторг круглосуточно и ежедневно принимает заявки от покупателей на различные товары из категории Игрушки. Поэтому в любое время: 24 часа в сутки и каждый день у Вас есть уникальная возможность оформить заказ с игрушками на сайте 55opt.org – дождаться сборки заказа – оплатить его и получить. При этом Вы сэкономите время на предварительной поездке на склад, на выбор товара на витрине, ожидание во время сборки.

Игрушки с доставкой на дом

Для тех, у кого нет возможности самостоятельно забрать заказ со склада, мы предлагаем отличное решение: товары на дом курьером, Почтой России, а также транспортными компаниями до Вашего города. По некоторым направлениям мы осуществляем бесплатную доставку (подробности в специальном разделе).

Прайс игрушек оптом

Для удобства покупателей мы сразу показываем цены в общем списке товаров, а также в карточке товара, где есть подробная информация об игрушках. Товары, на которые снижена цена по акции отмечается специальным ярлычком, либо указывается старая перечёркнутая цена. Обратите внимание, что система скидок распространяется на все товары у которых нет, отметки «Категория скидок: Без скидки». На другие товары распространяется скидка до 20% подробности у менеджера компании.